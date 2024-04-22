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В России средняя цена на китайские авто в первом квартале возросла на 9,3%

Средняя цена на китайские авто в России выросла, превысив 3 млн рублей

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Кирилл Брага/РИА Новости

Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России за первый квартал 2024 года увеличилась на 9,3% по сравнению с предыдущим годом и достигла отметки в 3,06 миллиона рублей. Эти данные содержатся в исследовании, проведенном порталом «Авито Авто», пишет ТАСС.

Наибольший прирост цены среди китайских производителей наблюдается у GAC (+53%, до 4,3 миллиона рублей). С другой стороны, автомобили Hongqi понесли наибольшие потери в цене (-54,5%).

Средняя цена на новые автомобили Chery увеличилась на 13,3% за год и в конце квартала составляет почти 3,2 миллиона рублей. Машины бренда Geely подорожали в среднем на 20,4% и теперь оцениваются в 3,5 миллиона рублей. Цена на автомобили Haval за год практически не изменилась — 2,6 миллиона рублей.

Количество новых китайских автомобилей, представленных на портале «Авито Авто» за первый квартал 2024 года, увеличилось на 266,6% по сравнению с предыдущим годом. Лидером по увеличению предложений стала Chery (+18,5%). На втором и третьем месте оказались Geely (+15,5%) и Haval (+15,1%).

Спрос на новые автомобили китайских марок также значительно возрос — на 158%. Самыми популярными брендами среди всех китайских автомобилей, включая подержанные, стали Chery (14,7%), Haval (14,5%) и Geely (14,2%). В топ-5 также вошли Omoda (7,9%) и Jetour (5%).

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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