В Китае представили автомобиль размером с «Оку»

Китайская компания Zhidou начала продажи электромобилей Rainbow mini EV. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена — от 31,9 тыс. юаней (415 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Хетчбэки выпускаются с тремя и четырьмя дверями. Длина автомобиля почти как у отечественной микролитражки «Ока» — 3224 мм. Колесная база – 2100 мм. Zhidou Rainbow mini EV доступен в семи цветах кузова: розовом, фиолетовом, коричневом, желтом, голубом, зеленом и коричневом.

Салон автомобиля выполнен в розовых тонах. У двухспицевого руля нет кнопок для управления магнитолой. Зато есть цифровая приборная панель и девятидюймовый центральный экран мультимедиа. С помощью мобильного приложения можно управлять некоторыми функциями, например, разблокировать автомобиль или установить время подзарядки аккумулятора.

Кроме того, в Zhidou утверждают, что в салоне имеется более 20 мест для хранения вещей. Стандартная длина багажника составляет 390 мм, а его объем можно увеличить до 1034 л, сложив задние сиденья.

Электродвигателей предлагается два. Их мощность 27 и 40 л.с. В зависимости от установленной аккумуляторной батареи автомобиль может проехать без подзарядки 125, 205 или 201 км.

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