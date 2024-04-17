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Dongfeng выпустит один из самых дорогих автомобилей в Китае

На автошоу в Пекине Dongfeng представит внедорожник M-Hunter, похожий на багги

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DongFeng

На Пекинском автосалоне, который откроется 25 апреля, компания Dongfeng представит новый внедорожник M-Hunter, разработанный подразделением Mengshi Technology. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль позиционируется как внедорожник, но внешне напоминает багги. У него открытая кабина, каркас безопасности, лебедка, буксировочные проушины, багажник на крыше и светодиодные прожекторы. В салоне установлены два красных кресла, за которыми в багажнике находятся запасные колеса.

Ожидается, что автомобиль получит электрическую силовую установку. Привод — полный. При этом в компании подчеркнули, что M-Hunter не является концептом, а будет запущен в серийное производство.

Цены будут начинаться от 1 млн юаней (13,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в Китае дебютирует кроссовер с портом для квадрокоптера.

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