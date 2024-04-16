Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве возле МЦД Перово автомобиль сгорел дотла и попал на видео

Появилось видео, как возле станции МЦД Перово в Москве горит автомобиль

На востоке Москвы автомобиль сгорел дотла прямо на трассе. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На участке северо-восточной хорды вблизи станции МЦД Перово загорелся автомобиль», — говорится в публикации.

Отмечается, что автомобиль сгорел полностью. Информации о пострадавших нет, однако на кадрах видно, что неподалеку от машины стоит группа людей. Предполагается, что это могут быть владельцы авто.

До этого сообщалось, что в пригороде Берлина неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий рэперу Capital Bra (настоящее имя — Владислав Баловацкий). По некоторым данным, три человека в масках перелезли через ворота дома, где живет мужчина, и подожгли Mercedes-AMG GLS 63. Рэпер проснулся, почувствовав запах дыма. Он разбудил жену и четверых детей, всей семьей они вышли на улицу. Людей, которые перелезли через ворота и подожгли машину, зафиксировали камеры наблюдения. Баловацкий рассказал, что при пожаре также загорелась крыша его дома. Полиция расследует поджог.

Ранее россиянам назвали шесть признаков автомобиля, побывавшего в сильном ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами