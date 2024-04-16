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Итальянцы посчитали собранные в Польше Alfa Romeo недостаточно итальянскими

В Италии осудили производство Alfa Romeo в Польше

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Alfa Romeo

Автоконцерн Stellantis решил поменять название нового кроссовера марки Alfa Romeo с Milano на Junior после того, как в правительстве Италии выступили против «итальянского» названия автомобиля, который будет выпускаться в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sole 24 Ore.

Как заявил министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо, польский автомобиль не имеет права носить итальянское название, так как это является нарушением итальянского законодательства от 2003 года. В документе говорится, что товары с итальянскими названиями могут производиться только в Италии. В противном случае такие названия вводят потребителя в заблуждение.

Автомобиль Alfa Romeo Milano получил такое название в честь города Милан, где зародилась компания Alfa Romeo. Это кроссовер B-класса размером с Lada Niva Travel. В салоне установлена традиционная передняя панель, а дефлекторы системы кондиционирования выполнены в форме четырехлистного клевера. Сиденья поставляет компания Sabelt, которая производит товары для автоспорта. Предусмотрен автопилот второго уровня, который может удерживать автомобиль в полосе движения, а также имеет функцию автоматической парковки.

Базовый гибрид с трехцилиндровым 1.2 турбомотором развивает 136 л.с. и имеет передний привод. В качестве альтернативы европейцам предложат полноприводную версию Milano Q4 с отдельным электромотором мощностью 41 л.с. на задней оси. Коробка передач — роботизированная. Кроме того, будут две электрические версии мощностью 156 и 240 л.с. При этом у второй модификации предусмотрена спортивная подвеска, четырехпоршневые тормозные механизмы и 20-дюймовые колеса.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссоверов Jaecoo J8 за 4,4 млн рублей.

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