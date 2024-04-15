Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, когда Chery представит свой новый флагманский кроссовер

Chery представит новый флагманский кроссовер серии Tiggo на Пекинском автосалоне

close
100%
Chery

Китайская автокомпания Chery объявила, что представит свой новый флагманский кроссовер серии Tiggo на Пекинском автосалоне. Об этом сообщили в пресс-службе китайского автопроизводителя. Мероприятие стартует 25 апреля.

Отмечается, что кроссовер станет флагманом в модельной линейке марки. Автопроизводитель добавил, что машина «использует режимы движения нового поколения и передовые технологии для экологически чистых путешествий».

До этого владельцы кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max пожаловались на работу системы полного привода. У некоторых собственников во время эксплуатации она отключалась. Проблемы начали возникать после того, как комплектующие от немецкого ZF или американского BorgWarner заменили на китайские муфту Faps и блок управления 3LN. В компании Chery о проблеме знают, поэтому в ближайшее время пригласят владельцев Tiggo 8 Pro Max, столкнувшихся с особенностью работы полного привода, в дилерские центры для решения проблемы.

Ранее были названы подорожавшие китайские кроссоверы с пробегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами