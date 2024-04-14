Водитель екатеринбургского автобуса обругал пассажиров за задержку с оплатой проезда

В Екатеринбурге водитель автобуса обругал пассажиров, требуя быстрее оплачивать проезд. Об этом сообщает e1.ru.

Конфликт произошел утром в воскресенье в автобусе №06, работающем без кондуктора. После того, как вошедшие пассажиры не передали деньги за проезд, водитель остановил автобус, выбежал в салон и начал кричать на пассажиров.

Одна из женщин в ответ заявила, что заплатит при выходе, поскольку ей трудно идти по салону к водителю с тяжелой сумкой, и указала на то, что в салоне нет кондуктора и терминала для оплаты проезда.

Одна из пассажирок сообщила e1.ru, что водитель нецензурно обругал пассажиров. На видеозаписи конфликта слышно, что ненормативную лексику в конфликте использовала и пассажирка.

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