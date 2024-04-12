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Дептранс Москвы призвал водителей оставить автомобили из-за сильного дождя

В Москве водителей предупредили о дожде и сильном ветре вечером 12 апреля

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Shutterstock

Столичным водителям рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за надвигающегося дождя и сильного ветра. Об осадках москвичей предупредил городской Дептранс в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером в городе прогнозируют дождь — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По прогнозу синоптиков, до ночи будут дождь и сильный ветер», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас интенсивное движение фиксируют на ТТК в районе Трофимовской эстакады, МКАД в районе Волгоградского проспекта и Садовом кольце в районе Добрынинского тоннеля.

В Дептрансе добавили, что вечерний разъезд 12 апреля начнется около 16:00. В связи с этим автомобилистам рекомендовали выезжать раньше или отложить поездку на более позднее время. На фоне пасмурной погоды водителям напомнили о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не оставлять машины возле шатких конструкций.

До этого москвичей предупредили, что осадки в столице продлятся до конца недели, а воскресенье, 14 апреля, может оказаться «довольно дождливым». При этом температура воздуха в городе в эти дни будет чуть выше климатической нормы. В ночь на субботу ожидается +5...7°C. Днем же будет +13...15°C. В воскресенье температура воздуха останется практически в тех же интервалах.

Ранее в Оренбурге грузовик затонул прямо у трассы.

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