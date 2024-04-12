Под взорвавшийся в Москве Land Cruiser могли подложить взрывчатку

На севере Москвы под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе», — заявил он.

Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения.

В конце марта в центре Курска у центрального рынка автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. В аварии пострадали шесть человек.

Ранее Porsche на полной скорости влетел на тротуар с пешеходами в Нижнем Новгороде.