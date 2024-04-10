Выяснилось, когда появится Lada Granta с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» оснастит Lada Granta вариатором в течение 2024 года. Об этом пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на источник в компании.

Отмечается, что Lada Granta получит вариатор WLY CVT18, который уже устанавливается на Vesta. Однако у Granta он будет работать в сочетании с 16-клапанным 1,6-литровым мотором на 98 л.с., а не с 1,8-литровым двигателем Evo на 122 л.с.

У российской версии WLY CVT18 для улучшения надежности увеличили объем масла до 7,2 л. Замена смазки требуется после первых 30 тыс. км пробега. Стоимость Lada Granta с вариатором пока неизвестна.

До этого в России стартовали продажи Lada Granta с автоматической коробкой передач. Отмечается, что «автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб.

В партии Lada Granta с «автоматом» Jatco насчитывается порядка 5 тыс. машин. Она будет выпускаться в течение года. В «АвтоВАЗе» рассказали, что часть Lada Granta с автоматической коробкой «пойдет социальным службам», а остальные отправят в розничную продажу. Прежде в машинах семейства использовалась только 5-ступенчатая «механика».

Компания оснастила Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Их обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа», его помещение в течение некоторого времени использовалось в качестве склада.

Ранее автомобили Lada серьезно подешевели на вторичном рынке.