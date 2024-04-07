В Подмосковье и регионах перекрыли дороги для поимки напавшего на полицейских

Полиция перекрывает дороги в Подмосковье и регионах, чтобы поймать преступника, напавшего на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Дороги перекрывают не только в Подмосковье, но и в других регионах, в частности, в Тверской области. Из-за этого образуются серьезные пробки», — говорится в публикации.

Также отмечается, что от Москвы до Серпухова продолжает действовать план «Перехват». Правоохранители проверяют каждый автомобиль.

До этого в МВД водителей попросили предоставить записи с видеорегистраторов, чтобы помочь правоохранителям поймать наркодилера, ранее напавшего на полицейских. Это относится к автомобилистам, которые находились на участке дороги от г. Черноголовка до деревни Ботово и в обратном направлении. Отмечается, что при наличии информации о местонахождении преступника следует обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское».

7 апреля в Подмосковье неизвестные напали на полицейских. Telegram-каналы сообщают, что правоохранители караулили закладчика, но когда попытались его задержать, по ним открыли огонь из пистолета. По данным Shot, преступник был один, он скрылся на мотоцикле. В регионе ввели план «Перехват» и план «Сирена». На поиски преступника, расстрелявшего полицейских, подняли практически весь личный состав подмосковного МВД. По некоторым данным, на работу вызывают сотрудников с выходных и отпусков.

Ранее СК возбудил дело после атаки на полицейских в Подмосковье.