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Водителям объяснили, почему в теплую погоду опасно стоять в пробках

Врач Антонов: в теплую погоду пробки представляют угрозу для здоровья водителя

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Pavel Golovkin/AP

В теплое время года длительные пробки негативно сказываются на здоровье водителей. Об этом в беседе с RT предупредил эксперт лаборатории «Гемотест», врач-терапевт Максим Антонов.

«Когда автомобили собираются в пробку, то уровень угарного газа, оксида азота и углеводородов внутри салонов увеличивается на 40%. Все эти химические соединения крайне вредны для здоровья и могут привести к гипоксии (кислородному голоданию), воспалению слизистой оболочки носа, глаз, бронхов, проблем с сердцем, стрессу», — отметил он.

Риски становятся сильнее при повышении температуры воздуха, поскольку в этом случае токсины вступают в химические реакции активнее. Врач посоветовал автомобилистам, которые вынуждены стоять в пробке, не открывать окна и использовать кондиционер. Если водитель почувствовал недомогание, то надо отъехать подальше от обочины и подышать свежим воздухом, добавил он. Также, по его словам, в многочасовой поездке не следует забывать переодически менять положение тела и делать повороты торсом. В обратном случае у человека может развиться остеохондроз и межпозвоночные грыжи.

До этого выяснилось, что россияне, чьи автомобили пострадали в результате паводков, могут не получить страховые выплаты. По словам автоюристов, ОСАГО и каско подобные случаи не покрывают. В связи с этим жителям Орска и Оренбургской области, пострадавшим в результате паводков, следует ждать результатов расследования уголовного дела по факту прорыва дамбы.

Также в апреле водителям объяснили, как выбрать правильный сервис для техобслуживания. Первым признаком добросовестного СТО будет то, что представители компании открыто говорят о соблюдении стандартов и рекомендаций автопроизводителей.

Ранее врач предупредил об опасности корвалола для водителей.

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