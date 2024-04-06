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В России в марте взлетели продажи новых автобусов

Продажи новых автобусов в России увеличились в марте в 1,5 раза

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Продажи новых автобусов в России в марте 2024 года выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2023-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц в нашей стране реализовано более 2,1 тыс. новых автобусов. На продукцию отечественной марки ПАЗ пришлось 55% из них — за месяц реализовано почти 1,2 тыс. таких машин. За ПАЗом с большим отрывом следует российский же НефАЗ, реализовавший 188 автобусов. На третьем месте расположился китайский Yutong, который продал в марте 169 автобусов. ЛиАЗ продал за месяц 152 автобуса.

В пятерке наиболее популярных в России автобусов — только отечественные модели. Это ПАЗ 3204, 3205 и 4234, а также НефАЗ 5299 и ЛиАЗ 5292.

По итогам I квартала продажи автобусов в России выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 5,1 тыс. машин.

Ранее стали известны планы Kia по расширению модельного ряда.

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