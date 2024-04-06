Илон Маск назвал дату премьеры роботакси от Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск назвал дату премьеры роботизированного такси Tesla, сообщает Reuters.

«Роботакси от Tesla будет представлено 8 августа», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Маск назвал дату премьеры роботизированного такси от Tesla вскоре после того, как Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская автокомпания отказалась от планов выпустить недорогой массовый электромобиль, но сохранила планы по разработке роботизированного такси на его платформе.

После заявления Маска акции Tesla выросли более чем на 3%, уточняет Bloomberg.

По данным Reuters, компания Tesla передумала выпускать бюджетный электромобиль из-за высокой конкуренции в этом сегменте с китайскими производителями электромобилей.

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