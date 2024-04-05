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Названы четыре серьезных минуса автомобилей Infiniti на вторичном рынке

Автоэксперт Васильев: автомобили Infiniti не покупают из-за устаревшего дизайна

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Infiniti

Автомобили Infiniti не пользуются популярностью на российском вторичном рынке из-за неактуального дизайна и мощных моторов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

«Несмотря на относительную привлекательность Infiniti, на вторичном рынке особой популярностью они не пользуются. Одна из причин — это довольно традиционный и визуально неактуальный дизайн. Машины банально выглядят намного старше своего реального возраста», — сказал Васильев.

По словам эксперта, потенциальных покупателей может оттолкнуть и мощные и литражные моторы Infiniti. С ними машины попадают на повышенную ставку налогообложения. Кроме того, с коррозионной стойкостью кузова у бренда не все хорошо. Также они отстают в вопросе информационно-развлекательных возможностей.

До этого стало известно, что в России в апреле 2024 года состоится презентация китайского родстера MG Cyberster. У MG Cyberster двухместный салон, складной мягкий верх и подъемные двери, как у моделей Lamborghini. Складная крыша может открыться за 10 секунд на скорости менее 50 км/ч.

Ранее сообщалось, что официальные цены на седан Solaris HS начинаются от 2 млн рублей.

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