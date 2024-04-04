Водителям объяснили, как выбрать правильный сервис для техобслуживания

Существуют шесть признаков, по которым можно определить правильный автосервис. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «СберАвто».

По их словам, первым признаком добросовестного СТО будет то, что представители компании открыто говорят о соблюдении стандартов и рекомендаций автопроизводителей. Клиентам важно обратить внимание, имеет ли организация доступ к оригинальным запчастям и техжидкостям высокого качества, говорят эксперты. Если выбор был сделан в сторону аналогов, то нужно проследить, чтобы детали подходили под конкретный автомобиль.

Другим важным критерием является профессионализм сотрудников. Правильные автосервисы размещают информацию об обучении своих работников на онлайн-ресурсах. Также одним из важнейших факторов будет предоставление СТО гарантии на работу и устанавливаемые запчасти.

Помимо этого, автоэксперты посоветовали обратить внимание на отзывы об автосервисе и то, как на них реагирует компания. Последним критерием специалисты назвали наличие у СТО опыта работы с конкретной маркой или типом двигателя.

До этого были названы признаки скорой поломки коробки передач. Первым симптомом может быть то, что не переключаются передачи. Еще одна вариация проблемы — передача самопроизвольно переключается. О неисправности коробки передач могут говорить скрежет, лязг, жужжание. Ощутимые «пинки» или рывки коробки при работе на холодную, а также во время переключения режимов — еще один негативный признак скорой поломки. Если во время замены жидкости в коробке передач чувствуется запах гари, это тоже говорит о ее неисправности. Самый очевидный сигнал о неисправности — включение сигнальной лампы «Проверить двигатель» на панели.

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