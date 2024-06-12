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Избившие в Улан-Удэ девушку подростки из проблемных семей, один уже был судим

Глава Бурятии: участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим

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Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ. О деталях он сообщил в официальном Telegram-канале.

По словам Цыденова, администрация держит ситуацию на контроле. Он добавил, что правоохранители уже установили личности всех участников.

«Виновные, в любом случае, понесут наказание. И сами подростки, и их родители», – поделился глава региона.

Известно, что все подозреваемые росли в проблемных семьях. Часть родителей уже привлекали к ответственности за уголовные преступления, остальные уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей. Один из подростков уже был судим.

Тем временем в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Инцидент произошел в улусе Хойтобэй. Подростки обрили девочку, после чего избили по неизвестной на данный момент причине.

Ранее в Новомосковске мужчина избил подростков из-за внешнего вида.

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