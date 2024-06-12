Названа диета, снижающая риск преждевременного летального исхода на 30%

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана установили, что диета на основе минимально обработанной растительной пищи с небольшим количеством продуктов животного происхождения в рационе может снижать риск преждевременного летального исхода на 30%. Результаты опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition (АJСN).

Такой тип питания получил название Диета планетарного здоровья (The Planetary Health Diet). Он предписывает ограничение доли рафинированных злаков, продуктов высокой степени переработки (фастфуда, шоколада, мороженого), добавленного сахара и красного мяса в рационе.

По мнению ученых, соблюдение такой диеты способствует сохранению окружающей среды путем предотвращения избыточного пищевого потребления. Это, в свою очередь, в перспективе позволяет сократить выбросы парниковых газов из-за отсутствия необходимости постоянно производить определенные продукты питания в промышленных условиях.

В основе диеты лежит потребление минимально обработанных растительных продуктов — фруктов, овощей, орехов, злаков, сухофруктов. При этом мясо и молочные продукты в умеренных количествах допускаются.

Эксперимент с участием более 200 тысяч добровольцев показал, что качественное соблюдение всех рекомендаций, предписываемых Диетой планетарного здоровья, может снизить риск преждевременного летального исхода на 30%. Кроме того, этот тип питания помогает предотвратить развитие многих опасных для жизни состояний, в числе которых рак, болезни сердца и легких, а также нейродегенеративные заболевания.

Ранее стало известно, какое питание снижает риск развития склероза.