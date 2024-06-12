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Путин провел ночное совещание с Белоусовым и Герасимовым

Песков: Путин вечером 11 июня провел совещание с участием Белоусова и Герасимова

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание о ходе СВО, на котором выступали министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов. О подробностях общения рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в Telegram-канале Кремля.

«Главе государства, верховному главнокомандующему [во время совещания] было доложено о ходе специальной военной операции, а также о планах [армии России] по продолжению военных действий», — отметил пресс-секретарь, уточнив, что на встрече выступали и командующие военных округов страны.

По словам Пескова, после общего совещания Путин поговорил с участниками мероприятия по отдельности, проведя с каждым из них встречи один на один. О том, что обсуждалось на каждой из таких бесед, представитель Кремля не уточнил.

11 июня Путин также включил Андрея Белоусова, назначенного на этот пост 14 мая, в число постоянных членов Совета безопасности России. Секретарем Совбеза является экс-министр обороны Сергей Шойгу.

За день до этого, 10 июня, Белоусов провел встречу с военкорами, которые освещают военную операцию России на Украине. В Минобороны заверили, что подобные встречи теперь будут регулярными.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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Операция на Украине
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