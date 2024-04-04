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Названы признаки скорой поломки коробки передач

Fit Service: скрежет и жужжание в коробке передач говорят о скорой ее поломке

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Наталья Горшкова/РИА Новости

О неисправностях трансмиссии водители могут узнать по некоторым признакам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

«Если обратиться на СТО при первых же признаках некорректной работы коробки передач, есть шанс избежать серьезных проблем и дорогостоящего ремонта агрегата», — сказал Пономарев.

Так признаком неисправности механической коробки передач может быть то, что не переключаются передачи. Еще одна вариация проблемы — передача самопроизвольно переключается.

О неисправности коробки передач могут говорить скрежет, лязг, жужжание. Ощутимые «пинки» или рывки коробки при работе на холодную, а также во время переключения режимов — еще один негативный признак скорой поломки.

Если во время замены жидкости в коробке передач чувствуется запах гари, это тоже говорит о ее неисправности. Самый очевидный сигнал о неисправности — включение сигнальной лампы «Проверить двигатель» на панели.

До этого стало известно, что электромобиль Mercedes-Benz EQS возглавил рейтинг автомобилей, которые быстрее всего теряют в цене.

Так, всего за год владения, Mercedes-Benz EQS теряет в стоимости почти половину — 48,7%. Далее в процентном отношении худшим оказался Nissan Leaf — 45,7%. Третье место антирейтинга занимает Jaguar F-Pace с результатом — 35,4%. Чуть меньше падает стоимость у Alfa Romeo Julia — 33,4%.

Ранее сообщалось, что в России средняя цена подержанного авто достигла 800 тыс. рублей.

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