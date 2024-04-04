Автоперекупы заявили о росте цен на иномарки на 30-40%

Неофициальный импорт новых автомобилей становится невыгодным из-за того, что цены на автомобили в «прайс-листах» Минпромторга для растаможки машин сильно завышены. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на автоперекупов. Отмечается, что указанные ориентиры цен в реестре ведомства на 30-40% выше реальных в Китае. В качестве примера профессиональные продавцы приводят автомобиль Zeekr 001 You.

«При фактической закупочной стоимости авто с учетом его доставки по территории Китая общая сумма налогов, пошлин и акциза в России должна составить около 2,3 млн рублей. Это около 55% от себестоимости. И расчетная цена реализации этого авто — 7,35 млн. рублей. Но таможня решила, что ценообразованием в Китае должна заниматься именно она, а не производитель, и установила свою цену на эту модель, которая на 38% дороже цены производителя! Налоги с этой стоимости составят 3,21 млн. рублей. То есть цена реализации вырастет на 910 тыс. рублей и составит около 8,26 млн рублей», — говорится в сообщении.

Перечень Минпромторга включает 3,3 тыс. позиций. Среди них представлены машины брендов, которые официально присутствуют в России, а также модели, ввозимые по параллельному импорту.

В Российской Федерации изменился порядок расчета размера платежа за ввоз в РФ автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 апреля. Так, теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в РФ из государств ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Ничего не изменится для граждан и компаний, которые импортируют транспортные средства из стран этого союза с процедурой растаможивания непосредственно в России.

Кроме того, процедура растаможивания машин с электрическим двигателем, ввозимых из государств ЕАЭС, теперь должна обязательно проводиться в РФ.

Ранее сообщалось, что в России средняя цена подержанного авто достигла 800 тыс. рублей.