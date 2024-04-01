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Полыхающий в Петербурге трамвай попал на видео

Появилось видео с горящим трамваем в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся трамвай, пассажиров успели высадить. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

«01 апреля в 06:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Покрышева. В трамвае маршрута №48 происходило горение вагона по всей площади. В 07:05 пожар ликвидирован», — говорится в публикации.

По данным сообщества «Дорожный инспектор», пожар начался в трамвае маршрута № 48. Проезжая рядом со станцией метро «Черная речка», пассажиров высадили из-за запаха гари в салоне. После этого трамвай направлялся в парк, однако доехать не смог из-за начавшегося возгорания. Предполагается, что причиной пожара было короткое замыкание. Для его ликвидации от МЧС направили два пожарных расчета и 10 спасателей.

До этого под Анапой загорелся пассажирский автобус, в котором ехали десятки людей. Кадры с инцидентом распространились в соцсетях. Отмечается, что автобус остановился при выезде из Гай-Кодзора в сторону села Варваровка. Судя по видео, которые сняли очевидцы, на месте происшествия уже работают пожарные. Также предполагается, что в момент возгорания пассажиры еще находились внутри транспорта, поскольку на кадрах видно, что некоторые из них отбегают от горящего автобуса на безопасное расстояние. Среди них есть дети.

Ранее автобус столкнулся со скорым поездом под Ярославлем.

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