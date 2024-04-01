Названы два распространенных способа обмана на шиномонтаже

Шиномонтажные мастерские могут прибегать к разным способам обмана, которые в итоге увеличат затраты клиентов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

«Например, вам могут указать на критический износ ваших шин и предложить приобрести на шиномонтаже дешевые б/ушки. И здесь необходимо знать, что для летних моделей максимально допустимый износ составляет 1,5 -2 мм. Хотя лучше всего ориентироваться на индикаторы износа, расположенные в протекторе», — сказал Васильев.

При покупке покрышек на шиномонтаже следует их осмотреть на предмет ремонта и отсутствие повреждений корда. Если этого не сделать, то можно стать обладателем плохо отремонтированных шин, которые еще хуже, чем те, которые до этого стояли на автомобиле.

Кроме того, работники шиномонтажа могут сказать, что у автомобиля кривые колесные диски, и предложить их исправить. Работы по правке дисков недешевые. Иногда недобросовестные шиномонтажники имитируют эту проблему, наклеивая кусочек скотча на привалочную поверхность диска.

До этого автоэксперт «Авто.ру» Валерий Арутин заявил, что водителям не стоит торопиться со сменой зимней резины на летнюю, потому что перепады температуры по ночам могут приводить к образованию наледи на дорогах утром.

При этом он отметил, что использование зимней резины в теплую погоду повысит ее износ, ухудшит тормозные характеристики машины и увеличит расход топлива.

Ранее выяснилось, как сэкономить при покупке летних шин.