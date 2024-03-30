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Ростовчанин разбил такси из-за отсутствия детского кресла

В Ростове-на-Дону таксист сдал в полицию пассажира, который пнул его машину

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Shutterstock

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали гражданина, который ударил ногой автомобиль такси из-за того, что в машине не было детского кресла. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«Полицейские выяснили, что потерпевший работал в такси, приехав на один из заказов, водитель был вынужден отказать в поездке, так как в авто отсутствовали детские кресла, а клиент не указал, что с ним малолетние», — отмечается в сообщении полиции.

В ходе ссоры заказчик ударил пассажирскую дверь Volkswagen Polo ногой и повредил ее, после чего ушел вместе со своей семьей. Водитель обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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