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Под Пермью бывшему полицейскому разбили окно машины и порезали лицо

Под Пермью двое мужчин порезали лицо водителю, разбив окно его машины

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Телеграм-канал Shot

Двое мужчин на черной Camry напали на водителя, который не пропустил их машину, и порезали ему лицо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Айрас Кучукбаев на днях ехал по трассе Пермь – Краснокамск на своем Haval, который только купил. По словам мужчины, в заднее зеркало он увидел летевшую под 130 км/ч черную Camry. Айрас решил сделать замечание и посигналил лихачам. Те перестроились в параллельную полосу, открыли окно, начали плеваться в бывшего полицейского, что-то кричать и прижимать к отбойнику», — говорится в публикации.

В результате Кучукбаев решил остановиться. Тогда же из Toyota вышел молодой мужчина, который разбил стекло нового Haval. Осколки порезали лицо Кучукбаева. По словам пострадавшего, который оказался экс-начальником местного уголовного розыска, на записи видеорегистратора видно, что нападавшие были вооружены — один из них потянулся за ружьем. Сейчас полиция пытается установить личности нападавших.

До этого во Владивостоке женщина избила таксиста за то, что он сделал ей замечание, так как она прямо в салоне распивала пиво. В конце поездки пассажирка начала бить водителя грязными ногами и всячески провоцировала аварийную ситуацию. За всю поездку таксист ни разу не оскорбил женщину.

Ранее выяснилось, что террористы «Крокуса» при бегстве бросили взрывчатку возле трассы.

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