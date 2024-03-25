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Сибиряк сбил пожилую женщину, выходившую из подъезда

В Новосибирске водитель врезался в подъезд дома и придавил к двери женщину

В Новосибирске водитель Toyota Highlander врезался в двери подъезда жилого дома, откуда в этот момент выходили пожилые мужчина и женщина. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black и публикует видеозапись инцидента.

ДТП произошло на улице Ватутина, около дома 11. На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобилист выезжал с парковки задним ходом. В этот момент из дверей вышли пожилые мужчина и женщина.

Водитель продолжил движение задним ходом на высокой скорости и придавил женщину к дверям дома. Мужчина успел отскочить в сторону. После этого он начал бить по водительской двери кроссовера, водитель высунулся наружу и проехал вперед. Пострадавшая упала на землю.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в ДТП с тремя автомобилями в Москве пострадали две девочки-подростка.

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