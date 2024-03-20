Полиция нагрянула с обыском в «Ленавтодор» после ряда серьезных ДТП на дорогах

В «Ленавтодор» с обыском нагрянула экономическая полиция. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что причиной обысков стали несколько серьезных ДТП на конкретном участке дороги в Выборгском районе. В частности, в 2024 году здесь была сбита 12-летняя девочка. Эксперты провели анализ и установили, что причиной аварий стало отсутствие светофора на этом участке дороги. После первой трагедии «Ленавтодору» выдали предписание установить его до июля 2023 года, однако поручение так и не было выполнено. В итоге полиция прибыла в офис компании и стала проводить обыски, чтобы установить ответственных за этот участок дороги.

До этого в Нижневартовске мужчина надышался в гараже угарным газом и упал без сознания. Пациент почти месяц находился на ИВЛ и получал заместительную почечную терапию. В сознание он пришел только спустя три недели.

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