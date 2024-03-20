Девушка разбила автомобиль начальника из-за неразделенных чувств

В Новой Москве девушка разгромила магазин и машину начальника, потому что он не ответил взаимностью на ее чувства. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, в конце января 27-летнюю девушку приняли на работу в мясную лавку. 11 марта девушка перестала выходить на связь и на работу, затем она объявилась и написала, что лежит в больнице, но обещала выйти на работу на следующий день.

Но на следующий день девушка на работу так и не пришла и перестала отвечать на звонки. А затем написала начальнику письмо, в котором призналась в чувствах к нему. Однако начальник сказал, что уволит ее без выплаты зарплаты.

Позже девушка пришла в магазин с молотком, разгромила там все витрины, побила стекла служебной машины и напугала продавца. В итоге девушка была задержана полицией. Владелец мясной лавки написал заявление в полицию.

До этого стало известно, что в Карелии задержали 67-летнего водителя школьного автобуса, которого обвиняют в насилии над детьми. Следствием установлено, что мужчина работал водителем школьного автобуса образовательного учреждения поселка Чална и был лично знаком с учащимися школы. Начиная с 2021 года и на протяжении последующих двух лет, мужчина под предлогом просмотра фильмов приглашал к себе в баню мальчиков 10-13 лет, где угощал спиртными напитками.

Ранее стало известно, что в Москве контролеры загнали автобус в тупик и отключили двери из-за рейда.