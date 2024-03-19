Страховщики назвали самые аварийные марки автомобилей в России

Компания «Ингосстрах» назвала самые аварийные автомобили на «вторичке», которые были застрахованы по каско. На момент получения полиса им было не менее одного месяца либо их пробег составлял более 200 км. Отмечается, что в 2023 году компания заключила на 8% больше подобных договоров. Суммарно «Ингосстрах» зафиксировал 17,4 тыс. убытков по каско от владельцев подержанных авто.

«Чаще всего убытки заявляли владельцы таких марок, как Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, MINI и Mercedes-Benz. По сравнению с 2022 годом частота убытков по таким машинам уменьшилась – в среднем от 6% до 15%», — говорится на сайте компании.

При этом запросы, связанные именно с авариями, чаще всего поступали от владельцев Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval.

В компании отметили, что на ДТП пришлось более 60% обращений по каско. Еще 16% запросов были связаны с повреждениями от отскочивших или упавших предметов. Среди других причин обращений — повреждения на стоянке (более 10%) и противоправные действия третьих лиц (более 4%).

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