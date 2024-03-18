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Россиянам назвали беспроблемные кроссоверы за 1 млн рублей

«За рулем» перечислил четыре надежных кроссовера за 1 млн рублей

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Suzuki

С бюджетом в 1 млн рублей на вторичном рынке в России можно подобрать надежный кроссовер, который не доставит проблем новому владельцу. Среди таких машин — Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander, пишет «За рулем».

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Renault

По данным издания, на вторичном рынке в России за 1 млн рублей можно подобрать десятилетний Duster с механической трансмиссией. Бензиновые моторы 1.6 и 2.0, а также дизель 1.5, которые устанавливались на Duster первого поколения, отличаются надежностью. Также своей прочностью славится подвеска Duster.

За ту же сумму можно приобрести Suzuki Grand Vitara, выпущенный в 2011-2012 годах, но при выборе этого автомобиля стоит обращать внимание на натяжные ролики приводных ремней и состояние переднего редуктора. Также в бюджет 1 млн рублей укладываются Nissan X-Trail второго поколения и Mitsubishi Outlander XL, выпущенные в 2007 или 2008 году. К достоинствам Mitsubishi можно отнести надежную систему полного привода.

Ранее «Москвич 3» стал самым доступным кроссовером в России.

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