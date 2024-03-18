Поджигатели Volvo и Lexus в центре Москвы получили условные сроки

В Москве осудили четырех мужчин, виновных в поджоге автомобилей Volvo и Lexus во дворе дома на Тверской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции города.

По приговору Тверского районного суда Юрий Тесленко осужден на 2 года и 8 месяцев заключения, а Руслан Карасев, Андрей Авдеев и Павел Кравченко получили по 2,5 года. Все обвиняемые осуждены условно, с испытательным сроком в два года.

Поджог автомобилей в центре Москвы произошел в апреле 2023 года, уточняет пресс-служба Московской городской прокуратуры.

«Кравченко, находясь во дворе жилого дома на ул. Тверская, облил бензином автомашину «Вольво» и поджог. В результате действий злоумышленника пострадал также припаркованный рядом автомобиль «Лексус». Собственникам транспортных средств причинен материальный ущерб на общую сумму более 7,8 млн рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Следствие установило, что Юрий Тесленко выступил в роли подстрекателя поджога и передал Руслану Карасеву 500 тыс. рублей на его осуществление. Карасев привлек Авдеева за 400 тыс. рублей, а тот — непосредственного исполнителя Кравченко, который получил 300 тыс. рублей.

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