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Создатель Aurus рассказал о главном требовании к его названию

Главный дизайнер Aurus: владельцы Bentley и Rolls-Royce сочли Aurus старомодным

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Alexander Migl/Wikimedia Commons

В процессе разработки автомобилей Aurus владельцы машин Bentley, Rolls-Royce и Maybach сочли первый прототип Aurus старомодным, после чего автомобиль был переделан. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал главный дизайнер Aurus Юрий Черненко.

«Приехало человек 60-70 на своих машинах и стоянка получилась, как выставка ВИП-автомобилей. Люди очень ответственно подошли, поняли важность задачи. И, надо сказать, они высказали нам не очень приятные вещи. Главный упрек — старомодно выглядит. Мы пересмотрели дизайн, и следующим летом провели новые смотрины в той же аудитории», — рассказал Черненко о специальном мероприятии, на котором владельцы автомобилей представительского класса оценивали прототипы будущего Aurus.

По его словам, спустя год «Прототип Б» будущего автомобиля заслужил одобрение более 80% целевой аудитории, и внешность нынешнего Aurus — это доработанный облик.

«Вариантов было много. Даже внутри института конкурс проводили. Одним из главных требований было, чтобы бренд был абсолютно новым. Никакие «Руссо-Балты» и «ЗИЛы» не рассматривались», — отметил Черненко, говоря о процессе выбора названия для семейства российских автомобилей представительского класса. Имя Aurus было выбрано из 10 вариантов, уточнил он.

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