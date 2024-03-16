В Красноярске на ходу вспыхнул троллейбус с пассажирами

В Красноярске загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Красноярск №1».

«Инцидент произошел на Свободном. У автобуса начали искрить провода. Через какое-то время на крыше вспыхнуло пламя, водитель остановится. В ходе огненного шоу никто не пострадал», — говорится в публикации.

На видео показано, что во время движения у троллейбуса загорается крыша, после чего начинает валить черный дым, а огонь переносится на «рога». Водитель отключил их от проводов.

Впоследствии в МЧС сообщили, что возгорание возникло из-за короткого замыкания. Огонь быстро потух, и помощь пожарных не понадобилась.

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