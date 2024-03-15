В России суд заставил отвечать водителя за вредительство пассажира

Второй кассационный суд общей юрисдикции дал утвердительный ответ по вопросу о том, должен ли водитель отвечать за действия пассажиров. Об этом сообщает «Российская газета».

Такое разъяснение суд дал в ходе рассмотрения конкретного дела: в Тверской области пассажир широко открыл дверь и поцарапал чужое авто. При этом страховщики отказали пострадавшей стороне в выплате по ОСАГО, поскольку она полагается только в случае доказанной вины водителя. В компании автовладельцу посоветовали решать вопрос напрямую с пассажиром.

Однако с таким решением не согласился Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, к которому обратился мужчина. Он обязал страховщиков выплатить пострадавшей стороне 7,3 тыс. руб. Впоследствии суды подтвердили, что в правовом смысле это было верное решение.

«Суды пришли к выводу о том, что действия водителя автомобиля Skoda Yeti, в нарушение требований п. 12.7 ПДД РФ не проконтролировавшего безопасную высадку пассажира после остановки транспортного средства, находятся в причинно-следственной связи с повреждением стоящего рядом автомобиля Г., что относится к страховому случаю», - заявили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Также отмечается, что водитель был обязан парковать свое авто, не создавая помех для движения другим, в том числе пассажирам. Кроме того, закон об ОСАГО не связывает наступление страхового случая только с движением машины.

«Повреждения, причиненные при открытии дверей, относятся к ДТП. И пострадавшим положена выплата по ОСАГО, если причинитель вреда застрахован. Кстати, и скрываться с такого ДТП тоже нельзя. Поскольку это грозит лишением прав на срок от одного года до полутора лет либо арестом до 15 суток» - предупредил юрист Лев Воропаев.

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