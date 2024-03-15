Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России суд заставил отвечать водителя за вредительство пассажира

Суд в РФ обязал водителя отвечать за пассажира, который поцарапал чужую машину

close
100%
Depositphotos

Второй кассационный суд общей юрисдикции дал утвердительный ответ по вопросу о том, должен ли водитель отвечать за действия пассажиров. Об этом сообщает «Российская газета».

Такое разъяснение суд дал в ходе рассмотрения конкретного дела: в Тверской области пассажир широко открыл дверь и поцарапал чужое авто. При этом страховщики отказали пострадавшей стороне в выплате по ОСАГО, поскольку она полагается только в случае доказанной вины водителя. В компании автовладельцу посоветовали решать вопрос напрямую с пассажиром.

Однако с таким решением не согласился Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, к которому обратился мужчина. Он обязал страховщиков выплатить пострадавшей стороне 7,3 тыс. руб. Впоследствии суды подтвердили, что в правовом смысле это было верное решение.

«Суды пришли к выводу о том, что действия водителя автомобиля Skoda Yeti, в нарушение требований п. 12.7 ПДД РФ не проконтролировавшего безопасную высадку пассажира после остановки транспортного средства, находятся в причинно-следственной связи с повреждением стоящего рядом автомобиля Г., что относится к страховому случаю», - заявили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Также отмечается, что водитель был обязан парковать свое авто, не создавая помех для движения другим, в том числе пассажирам. Кроме того, закон об ОСАГО не связывает наступление страхового случая только с движением машины.

«Повреждения, причиненные при открытии дверей, относятся к ДТП. И пострадавшим положена выплата по ОСАГО, если причинитель вреда застрахован. Кстати, и скрываться с такого ДТП тоже нельзя. Поскольку это грозит лишением прав на срок от одного года до полутора лет либо арестом до 15 суток» - предупредил юрист Лев Воропаев.

До этого россиянам рассказали, в каких регионах реально купить квартиру по цене китайского авто. Самую доступную недвижимость предлагают в Оренбурге, однако вместо жилья также можно приобрести GAC GS8.

Ранее выяснилось, почему водители сильно рискуют заболеть раком кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами