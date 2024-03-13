Nissan вернулся в Россию через китайский завод

В России продавцы, пользующиеся «параллельным импортом», стали активно завозить в страну японские машины китайской сборки. Об этом пишет Quto.ru.

По данным портала, крупный автосалон привез в Россию партию автомобилей Nissan X-Trail, которые были собраны на совместном предприятии Dongfeng Nissan. Китайская версия модели отличается от обычной своим силовым агрегатом: в машинах из Поднебесной устанавливают трехцилиндровый двигатель всего на 1,5 л и 204 л.с. Машину предлагают купить с полным приводом.

Стоимость китайского Nissan X-Trail составляет 4,15 млн руб., однако некоторые продавцы просят на 300-400 тыс. руб. больше. Для россиян такая модель может стать альтернативой «серых» Geely Monjaro, продажи которых продолжают падать.

До этого сообщалось, что с 1 апреля в РФ вступают новые правила ввоза авто. Если цена машины изначально была занижена, то при въезде в РФ теперь придется заплатить повышенный утилизационный сбор, в который войдет размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и странами ЕАЭС.

Ранее была раскрыта дата начала продаж автомобилей SWM в России.