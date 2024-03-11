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Новый Mercedes-AMG E 53 получил силовую установку мощностью 577 л.с.

Mercedes-Benz представил спортивную версию E-Class

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Mercedes-Benz Group

Подразделение немецкого концерна Mercedes-Benz Mercedes-AMG представило «заряженную» версию седана и универсала E-Class с гибридной силовой установкой на основе рядной бензиновой «шестерки».

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100%
Mercedes-Benz Group

В новом Mercedes-AMG E 53 мощность бензинового мотора возросла с прежних 429 л.с. до 443 л.с. Бензиновому турбомотору ассистирует электродвигатель на 161 л.с., что позволяет силовой установке выдавать суммарные 577 л.с. и крутящий момент в 750 Нм.

Спортивный седан разгоняется до «сотни» за 3,8 с, а более тяжелый универсал тратит на выполнение этого норматива на 0,1 с больше. Скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, однако с дополнительным AMG Driver's Package машина способна набрать максимальные 280 км/ч.

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