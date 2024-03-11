Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы цены всех версий Lada Vesta с вариатором

Самая дорогая Lada Vesta с вариатором обойдется россиянам в 2,1 млн рублей

close
100%
Lada

«АвтоВАЗ» внес в прайс-листы рекомендованные розничные цены на Lada Vesta с двигателем 1.8 мощностью 122 л.с. и вариатором. Самая доступная версия автомобиля с таким силовым агрегатам обойдется в 1,59 млн рублей. Это седан в комплектации Comfort с двумя подушками безопасности, без подогрева сидений, магнитолы и центрального подлокотника.

Седан в версии Life обойдется в 1,68 млн рублей, Enjoy стоит 1,74 млн рублей, а в максимальной комплектации Techno Lada Vesta в четырехдверном кузове обойдется в 1,89 млн рублей. Универсал Vesta в стандартном исполнении с вариатором стоит от 1,72 до 2,02 млн рублей, а в версии Cross — от 1,94 до 2,13 млн рублей.

На седан в исполнении Cross с пластиковой защитной отделкой и аналогичными мотором и коробкой «АвтоВАЗ» установил цены в диапазоне от 1,82 до 2 млн рублей.

Ранее были перечислены самые надежные Nissan на вторичном рынке в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами