Названы цены всех версий Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» внес в прайс-листы рекомендованные розничные цены на Lada Vesta с двигателем 1.8 мощностью 122 л.с. и вариатором. Самая доступная версия автомобиля с таким силовым агрегатам обойдется в 1,59 млн рублей. Это седан в комплектации Comfort с двумя подушками безопасности, без подогрева сидений, магнитолы и центрального подлокотника.

Седан в версии Life обойдется в 1,68 млн рублей, Enjoy стоит 1,74 млн рублей, а в максимальной комплектации Techno Lada Vesta в четырехдверном кузове обойдется в 1,89 млн рублей. Универсал Vesta в стандартном исполнении с вариатором стоит от 1,72 до 2,02 млн рублей, а в версии Cross — от 1,94 до 2,13 млн рублей.

На седан в исполнении Cross с пластиковой защитной отделкой и аналогичными мотором и коробкой «АвтоВАЗ» установил цены в диапазоне от 1,82 до 2 млн рублей.

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