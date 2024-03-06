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Hyundai отказалась комментировать вероятность поставок комплектующих на бывший российский завод

В Hyundai ушли от ответа о возможной поставке деталей на свой бывший завод в РФ

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hmmausa.com

Компания Hyundai Motor не стала комментировать возможность поставок комплектующих новому владельцу своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Наша компания не может комментировать деятельность, которая происходит в России, после того как мы продали нашу долю в бизнесе в регионе», — ответили в компании на просьбу прокомментировать возможность поставок комплектующих для нового владельца производственной площадки.

Отмечается, что после продажи завода Hyundai, на предприятии остались десятки тысяч машинокомплектов, однако для сборки необходимы недостающие детали.

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника.

Завод Hyundai в России начал выпуск автомобилей в 2010 году, его производственные мощности — 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года предприятие приостановило работу. До приостановки там изготавливали автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio X.

Кроме того, на российском рынке начались продажи автомобилей под брендом Solaris. Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и будет реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР».

Ранее сообщалось, что Dodge представил первый в мире электрический масл-кар Charger Daytona.

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