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Во Владивостоке члены диаспоры устроили драку из-за продажи тюльпанов

Shot: члены диаспоры устроили разборку во Владивостоке из-за продажи тюльпанов

Массовую драку устроили продавцы тюльпанов во Владивостоке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что торговцы не смогли поделить самую лучшую точку для продажи цветов в преддверии 8 Марта — на улице Борисенко рядом с рынком. Мужчины на Toyota Vitz дрались с продавцами на Subaru. Один из продавцов достал из машины с цветами травматический пистолет и для устрашения конкурентов заткнул его за пояс. До стрельбы не дошло.

Как сообщает Shot, представитель местной диаспоры сказал, что торговцы сами в итоге уладили вопрос.

В полиции заявили, что в настоящее время устанавливаются личности участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

До этого неадекватный мужчина расстрелял машину под Калугой. Водителя ранило в голову. Пострадавший доставлен в областную больницу с огнестрельным ранением. Жизни водителя сейчас ничего не угрожает.

О том, задержан ли стрелявший в фуру мужчина или нет, неизвестно.

Ранее мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами.

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