Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами

В Москве таксист обокрал пенсионерку и протащил за машиной по асфальту

close
100%
Shutterstock

В Москве полиция задержала таксиста, которого подозревают в краже личных вещей пенсионерки. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России.

«Подозреваемым оказался 24-летний приезжий молодой человек. По предварительным данным, при посадке в прибывший по заказу автомобиль 62-летняя женщина положила свои сумки на заднее сиденье, а сама села на переднее. Приехав на адрес назначения, клиентка оплатила поездку и вышла из машины. Однако, когда она открыла заднюю дверь, чтобы забрать свои вещи, таксист неожиданно начал движение», — говорится в публикации.

Затем таксист протащил пенсионерку, которая не успела опустить ручку двери, несколько метров по дороге, после чего та упала. Водитель не оказал помощи пожилой женщине и скрылся с ее сумкой.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее стало известно, что в России Toyota подешевела до уровня китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами