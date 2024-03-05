Мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами

В Москве полиция задержала таксиста, которого подозревают в краже личных вещей пенсионерки. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России.

«Подозреваемым оказался 24-летний приезжий молодой человек. По предварительным данным, при посадке в прибывший по заказу автомобиль 62-летняя женщина положила свои сумки на заднее сиденье, а сама села на переднее. Приехав на адрес назначения, клиентка оплатила поездку и вышла из машины. Однако, когда она открыла заднюю дверь, чтобы забрать свои вещи, таксист неожиданно начал движение», — говорится в публикации.

Затем таксист протащил пенсионерку, которая не успела опустить ручку двери, несколько метров по дороге, после чего та упала. Водитель не оказал помощи пожилой женщине и скрылся с ее сумкой.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемого заключили под стражу.

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