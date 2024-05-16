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Средства ПВО сбили два реактивных снаряда на Белгородской областью

МО РФ: над Белгородской областью сбиты два снаряда РСЗО «Ольха»

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Министерство обороны Украины

Над Белгородской областью сбиты два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, попытка террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена около 16:30 по мск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО сбили украинский снаряд РСЗО «Ольха» и беспилотник над Белгородской областью. Попытка атаки была предотвращена около 15:40 по мск.

Днем 16 мая в Белгороде вновь объявили ракетную опасность, которая продлилась 10 минут.

Незадолго до этого на территории Белгородской области трижды за сутки объявили режим ракетной опасности. 15 мая в Белгороде в результате обстрела украинских войск загорелся жилой дом.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ночью бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. В результате пострадали двое мужчин, у которых диагностировали осколочные ранения разных частей тела.

Ранее в Государственном департаменте США высказались об ударах ВСУ по объектам за пределами Украины.

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Обстрелы Белгородской области
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