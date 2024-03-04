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В России подешевела китайская версия не вышедшей Lada

В РФ на 50 тыс. рублей подешевел FAW Bestune T77, исходник для Lada X-Cross 5

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FAW

В России подешевел китайский кроссовер FAW Bestune T77. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». На базе модели из Поднебесной создали Lada X-Cross 5 петербургской сборки, которая так и не вышла в свободную продажу.

Формально цены на FAW Bestune T77 не упали, однако в марте «прямая» скидка на него увеличилась на 50 тыс. руб. и теперь составляет 350 тыс. руб.

Модель выпускается в двух комплектациях, обе благодаря «прямой выгоде» подешевели одинаково. Это значит, что стандартная Luxury DCT теперь стоит 2,5 млн руб., а топовая Prestige Plus DCT — 2,66 млн руб.

Отмечается, что на основе FAW Bestune T77 построили новый кроссовер Lada X-Cross 5. С июня 2023 года его производство проходило на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Внутри и снаружи модели различались только шильдиками, однако автомобиль «АвтоВАЗа» не дошел до широких продаж. Партию из 170 экземпляров разобрали корпоративные клиенты компании.

Ранее в Тюмени осудили автоподставщиков, которые бросались под дорогие машины.

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