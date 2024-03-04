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Назван срок дебюта подключаемого гибрида Lynk&Co 07 с безрамочными стеклами

В Китае представят гибридный Lynk&Co 07 с безрамочными стеклами

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autohome.com.cn

Принадлежащий китайскому автоконцерну Geely бренд Lynk&Co покажет новый гибридный седан Lynk&Co 07 8 марта 2024 года. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль получит безрамочные двери и двухсекционные фары, а также дневные ходовые огни Y-образной формы. Скругленная передняя часть кузова и его плавные очертания обеспечивают снижение коэффициента лобового аэродинамического сопротивления. Дизайн задней части с четкими горизонтальными линиями визуально делает автомобиль более приземистым.

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autohome.com.cn

Lynk&Co 07 снабжен гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода на основе турбомотора 1.5 мощностью 163 л.с. Длина нового седана — 4827 мм, колесная база — 2843 мм. Информацию о комплектациях и подробные технические характеристики автопроизводитель пока не раскрывает.

Ранее китайский автопроизводитель Chery показал обновленный логотип.

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