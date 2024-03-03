На видео крыша раздавила машины скорой помощи

В Свердловской области, в городе Качканаре, крыша медгаража обрушилась прямо на автомобили скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале.

«‎Накануне, 2 марта, около 20 часов обрушилась часть кровли в гараже больничного городка Качканара, где размещены машины скорой медицинской помощи <...> В момент обрушения сотрудников в гараже не было. Пострадавших нет. Ущерб нанесен двум машинам. Принимаются оперативные меры по ликвидации последствий»‎, — говорится в публикации.

Видео с двумя поврежденными «‎Газелями»‎ опубликовал Telegram-канал Shot. Отмечается, что крыша не выдержала давления огромного слоя снега наверху. Сотрудники медгаража утверждают, что трещина в потолке была заметна еще за несколько дней до инцидента.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас «‎принимаются оперативные меры по ликвидации последствий»‎. Пока неизвестно, удастся ли починить придавленные кареты скорой помощи.

До этого россиянка за рулем скутера попала в ДТП на Пхукете и повредила нос и плечо. Девушка столкнулась с пикапом, когда тот резко затормозил перед ней.

Ранее леворадикалы сожгли автомобиль политика из «Альтернативы для Германии».