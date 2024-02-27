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Впервые китайская машина вышла в финал конкурса «Автомобиль года»

В финал «Автомобиль года в мире» впервые вышел китайский автомобиль

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BYD

Впервые в истории в числе финалистов конкурса «Автомобиль года в мире» (World Car of the Year, WCOTY) оказался электрокар из Китая BYD Seal. Об этом говорится на сайте премии.

В финале электрокар поборется за звание лучшего с кроссоверами Kia EV9 и Volvo EX30. Примечательно, что вторую модель собирают в Китае. Это значит, что в последнем этапе конкурса, по сути, будут участвовать сразу два авто из Поднебесной. Первое место же достанется батарейной модели вне зависимости от решения жюри.

В то же время Kia EV9 и Volvo EX30 могут получить титул «Электрического автомобиля года». За премию с ними борется BMW i5 5-Series.

А вот лучший «Премиальный автомобиль года» будут выбирать из двух моделей Mercedes-Benz (E-Class и EQE SUV) и BMW 5-Series. При этом у компании из Баварии есть больше шансов победить в номинации «Спортивный автомобиль года»: до последнего этапа дошли купе M2, кроссовер XM, а также электрокар Ioniq 5 N.

В номинации «Дизайн года» за звание самого красивого авто борются Ford Bronco, Ferrari Purosangue и Toyota Prius.

Победителей конкурса объявят 27 марта на автосалоне в Нью-Йорке.

До этого были подведены итоги премии «Автомобиль года» в Европе. Победителем в 2024 году признан кроссовер Renault Scenic E-Tech. Второе место получил BMW 5 Series нового поколения. Из семи автомобилей финалистов четыре — полностью электрические. В жюри конкурса вошли 58 автомобильных журналистов и экспертов из 22 стран.

Ранее BAIC объявила дату появления в России крупного кроссовера X75.

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