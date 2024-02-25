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Раскрыта стоимость самых дешевых пикапов в России

Топ самых дешевых пикапов в России возглавил УАЗ «Пикап» стоимостью 1,6 млн рублей

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«УАЗ»

В России раскрыли стоимость пикапов с самым низким ценником. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Самые гуманные цены в России — на отечественный УАЗ «Пикап» 2023 года, который можно купить за 1,6 млн руб. В стоимость входит доставка машины до дилерского центра за 50 тыс. руб. По такому ценнику УАЗ «Пикап» будет иметь скромное оснащение: 2,7-литровый 150-сильный бензиновый двигатель экологического стандарта «Евро-2», электростеклоподъемники передних дверей, светодиодные дневные ходовые огни и аудиоподготовку.

Также среди самых доступных пикапов в РФ оказалась Sollers ST6 — отечественная модель с китайскими корнями, которую производят во Владивостоке на бывшем заводе Mazda-Sollers. Цены на автомобиль стартуют от 2,4 млн руб. в базовом исполнении. В комплектацию входят 2,0-литровый двигатель мощностью 176 лошадиных сил, пара подушек безопасности, бортовой компьютер, кондиционер, передние сиденья с подогревом, круиз-контроль.

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ресс-служба «Соллерс»

Третье место в топе заняла модель Great Wall Poer Kingkong, которую реально приобрести за 2,9 млн руб. с бензиновым или дизельным мотором. Объем двигателя в обоих случаях составляет 2,0 л, однако они отличаются мощностью (150 «лошадей» против 190 соответственно). Обе версии оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач.

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Great Wall

В список вошли и выходцы одного китайского бренда — пикапы JAC T8 стоимостью 3 млн руб. и JAC T8 Pro, который продается в России минимум за 3,04 млн руб.

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JAC

Ранее в России раскрыли рублевую стоимость седана от новой марки Solaris.

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