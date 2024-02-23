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В автомобилях Volkswagen и Audi выявили утечку топлива, приводящую к возгоранию

Volkswagen и Audi отзовут более 260 тыс. автомобилей из-за риска возгорания

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Михаил Лобачев/«Газета.Ru»

Компании Volkswagen и Audi отзовут для ремонта 261 тыс. автомобилей. Об этом сообщает autoblog.com.

Отмечается, что у попавших под отзыв автомобилей на заводе-изготовителе могли установить бракованный уплотнитель топливного насоса, который расположен внутри бака. В результате потери герметичности соединения может произойти возгорание автомобиля.

Под отзывную кампанию попали Audi A3 2015—2020 годов выпуска, Volkswagen Jetta GLI 2019—2020 года, Volkswagen Golf Sportwagen GP 2018 года, Volkswagen Golf Sportwagen A7 2018—2019 года, Volkswagen Golf Sportwagen 2015—2017 года, Volkswagen Golf GTI 2015—2020 года и Volkswagen Golf 2015—2020 года.

У попавших под отзыв автомобилей дилеры должны будут проверить уплотнитель топливного насоса и при необходимости его заменить.

До этого стало известно, что американский производитель Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей. На отзываемые машины были установлены мелкие шрифты предупреждающих сообщений на приборной панели. Это касается автомобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

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