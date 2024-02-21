Автоэксперт рассказал, за что машину могут эвакуировать с территории двора

Автомобили, припаркованные на газоне или вблизи пешеходного перехода на территории двора, могут эвакуировать. Об этом «Радио 1» рассказал независимый автоэксперт Андрей Ломанов.

«Если во дворе предусмотрены парковочные места или проезд позволяет парковать автомобиль, эвакуировать его, конечно, не могут. Эвакуируют, как правило, машину, которую неправильно поставили — менее чем в пяти метрах от пешеходного перехода или на газон. Нужно понимать, что зима газон не отменяет, потому что под снегом не парковочное место, а, например, палисадник или трава. В этом случае машину тоже могут отправить на штрафстоянку», — уточнил Ломанов.

Помимо этого, машину могут переместить, если она загораживает важные объекты, например, вход в подъезд, продолжил эксперт. Парковать транспортные средства не стоит и возле мусорных площадок, заключил он.

Опрос Regions Development, проведенный в преддверии Дня защитника Отечества, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что в мужских приоритетах в контексте инфраструктуры рядом с домом остаются мобильность и семья, но явно усиливается забота о себе, увлеченность к спорту и любовь к гастрономии. У 96% мужчин в приоритете инфраструктура мобильности: «парковка/транспортные развязки, метро».

Ранее сообщалось, что бесплатная парковка в подарок на праздники будет введена не на всех улицах.