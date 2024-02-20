Автомобили Lada Vesta начали окрашивать в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Vesta в новый цвет «Борнео». Об этом сообщает паблик «Avtograd News» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня 20 февраля на ВАЗе произошел запуск в серийное производство автомобилей Vesta, окрашенных металлизированной эмалью «Борнео», — говорится в сообщении.

О том, что «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму для автомобилей Lada, в том числе и для модели Vesta, стало известно в ноябре 2023 года. Сейчас автомобили всех семейств Lada на заводе красят в белый «Ледниковый», черный «Пантера», светло-серый «Платина». Для Granta также доступны цвет «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» в 2024 году введет на рынок, как минимум, три новинки. Речь идет о Lada Vesta с автоматической трансмиссией, Lada e-Largus (классический универсал с электрическим двигателем) и бизнес-седане Lada Aura.

В 2025 году в модельной линейке «АвтоВАЗа» должна появиться новая Lada Iskra.

Ранее сообщалось, что на территории «АвтоВАЗа» скопились новые Lada Vesta.