Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Автомобили Lada Vesta начали окрашивать в новый цвет

«АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Vesta в новый цвет «Борнео»

close
100%
Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Vesta в новый цвет «Борнео». Об этом сообщает паблик «Avtograd News» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня 20 февраля на ВАЗе произошел запуск в серийное производство автомобилей Vesta, окрашенных металлизированной эмалью «Борнео», — говорится в сообщении.

О том, что «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму для автомобилей Lada, в том числе и для модели Vesta, стало известно в ноябре 2023 года. Сейчас автомобили всех семейств Lada на заводе красят в белый «Ледниковый», черный «Пантера», светло-серый «Платина». Для Granta также доступны цвет «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» в 2024 году введет на рынок, как минимум, три новинки. Речь идет о Lada Vesta с автоматической трансмиссией, Lada e-Largus (классический универсал с электрическим двигателем) и бизнес-седане Lada Aura.

В 2025 году в модельной линейке «АвтоВАЗа» должна появиться новая Lada Iskra.

Ранее сообщалось, что на территории «АвтоВАЗа» скопились новые Lada Vesta.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами