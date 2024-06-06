Китаянка купила себе обувь Crocs на высокой платформе и сломала в ней ногу в двух местах

В Китае женщина купила себе обувь Crocs на высокой платформе и сломала ногу, упав в ней с лестницы, пишет издание Mothership.

Женщина по фамилии Ву из Ланьчжоу, она упала с лестницы, когда на ней были кроксы с платформой семь сантиметров. В итоге китаянка получила оскольчатый перелом левой ноги, сломав ее в двух местах. Ей пришлось перенести операцию, которая прошла гладко. Теперь пострадавшая предостерегает других людей от ношения обуви на высокой платформе.

Ву добавила, что ей приходится пользоваться костылями, чтобы вставать с постели, и она не может долго стоять на ногах. Специалисты также отметили, что в обуви китаянки отсутствует поддержка свода стопы, что может привести к развитию подошвенного фасцилита. При этом состоянии человек чувствует боль в нижней части пятки.

Ранее британский блогер предупредила о неожиданной опасности Crocs.